FAREWELL TO MONISHA

Before I share anymore songs from my 1st Album NINAKKAI, let me share with you a video song about the sad demise of actress Monisha 27years back (5/12/1992) which was within 2 weeks after returning from the historic Gulf Show, SUPER MEGASTAR MOHANLAL IN GREATEST OF GREAT EVENTS. Monisha had enthralled the entire crowd with her excellent performance, the moments of which can be remembered only with tears… സഫലീകരിക്കാന്‍ കഴിയാതെ പോയ ഒരുപാട് "അഭിലാഷ"ങ്ങള്‍ ബാക്കി വച്ച് മലയാളത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ട നടിയും നര്‍ത്തകിയുമായിരുന്ന മോനിഷ നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് 27 വര്‍ഷങ്ങള്‍ തികയുകയാണ്… ഇരുപത്തിയേഴു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ്, 1992 നവംബറില്‍, " Super Megastar Mohanlal in Greatest of the Great Events" എന്ന പേരില്‍ ഗള്‍ഫ്‌ നാടുകളിലുടനീളം ഞാന്‍ സംഘടിപ്പിച്ച സ്റ്റേജ് ഷോയില്‍ പങ്കെടുത്തു മടങ്ങി ഒരാഴ്ചക്കുള്ളില്‍ സംഭവിച്ച ആ ദുരന്തം ഈറന്‍ അണിഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ അല്ലാതെ ഇന്നും ഓര്‍ക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല..ഈ ഗാനം അന്നെഴുതുമ്പോഴും ആ കടലാസില്‍ കണ്ണീര്‍ തുള്ളികള്‍ ഇറ്റിറ്റു വീണത്‌ ഇന്നലെ പോലെ എന്റെ മനസ്സില്‍ തെളിയുന്നു,, ആ വലിയ കലാകാരിയുടെ ഓര്‍മയ്ക്ക് മുന്നില്‍ ഞാനിത് സമര്‍പ്പിക്കട്ടെ…

