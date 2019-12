ന്യൂ ഡൽഹി : ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ൽ വെ​റ്റ​ന​റി ഡോ​ക്ട​റെ ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച ശേഷം തീ​വ​ച്ച്‌ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളെ പോലീസ് വെടിവച്ച് കൊന്ന സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് സൈ​ബ​റാ​ബാ​ദ് ക​മ്മീ​ഷ​ണ​ര്‍ വി.​സി.​സ​ജ്ജ​നാ​ര്‍. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ര്‍​ച്ചെ മൂ​ന്നി​നും ആ​റി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലു​ണ്ടാ​യതെന്നു വാ​ര്‍​ത്താ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

Cyberabad CP, VC Sajjanar on today's encounter: I can only say that law has done its duty. #Telangana pic.twitter.com/Sh1oYwGEso

പ്ര​തി​ക​ളെ തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​ന് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ര​ണ്ട‌് തോ​ക്കു​ക​ള്‍ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത് പ്ര​തി​ക​ള്‍ വെ​ടി​യു​തി​ര്‍​ത്തു. കീ​ഴ‌​ട​ങ്ങാ​ന്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടിട്ടും പ്ര​തി​ക​ള്‍ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ വെ​ടി​വ​യ്ക്കാ​ന്‍ നി​ര്‍​ബ​ന്ധി​ത​രായി. ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ സമയത്ത് പ്രതികള്‍ക്ക് ചുറ്റും 10 പൊലിസുകാര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ര​ണ്ടു പോ​ലീ​സു​കാ​ര്‍​ക്ക് വെ​ടി​വ​യ്പി​നി​ടെ പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഇ​വ​രെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പിച്ചു. പ്ര​തി​ക​ള്‍ കു​റ്റ​സ​മ്മ​തം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. തെളിവെടുപ്പില്‍ ബലാത്സംഗ ഇരയുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണും ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. നിയമം അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിര്‍വഹിച്ചുവെന്നു മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനാവൂ എന്നും വി.​സി.​സ​ജ്ജ​നാ​ര്‍ പറഞ്ഞു.

Cyberabad CP, VC Sajjanar: There were around 10 police with the accused persons during the time of encounter. We have recovered the victim's cell phone here at the spot. pic.twitter.com/gM2Bgs5IQD

