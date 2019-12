ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി: ഡ​ല്‍​ഹിയിലെ ബാ​ഗ് നി​ര്‍​മാ​ണ ഫാ​ക്ട​റിയിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ അ​നു​ശോ​ചനമറിയിച്ച് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ല്‍ 43 പേ​ര്‍ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വം അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം ഭ​യാ​ന​ക​മാണ്. മരിച്ചവരുടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പ​മാ​ണ് ത​ന്‍റെ പ്രാ​ര്‍​ഥ​ന. പരിക്കേറ്റവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും സാ​ധ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും ന​ല്‍​കാ​ന്‍ അ​ധി​കാ​രി​ക​ള്‍​ക്ക് നി​ര്‍​ദേ​ശം ന​ല്‍​കി​യ​താ​യും പ്രധാനമന്ത്രി ട്വിറ്ററിലൂടെ പറഞ്ഞു.

The fire in Delhi’s Anaj Mandi on Rani Jhansi Road is extremely horrific. My thoughts are with those who lost their loved ones. Wishing the injured a quick recovery. Authorities are providing all possible assistance at the site of the tragedy.

