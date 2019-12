തിരുവനന്തപുരം: വീണ്ടും വിരാട് കോഹ്ലിയോട് കണക്കുതീർത്ത് വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് പേസ് ബൗര്‍ കെസ്‌റിക്ക് വില്ല്യംസ്. 17 പന്തില്‍ 19 റണ്‍സെടുത്ത് നില്‍ക്കെ കോഹ്ലിയെ സിമ്മണ്‍സിന്റെ കൈയിലെത്തിച്ചാണ് വില്ല്യംസ് കണക്ക് തീർത്തത്. 2017-ല്‍ കോഹ്ലിയുടെ വിക്കറ്റെടുത്തപ്പോള്‍ വില്ല്യംസ് നോട്ട്ബുക്ക് സെലിബ്രേഷന്‍ നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഹൈദരാബാദ് ട്വന്റി-20യില്‍ കോഹ്ലി ഇതിന് മറുപടി നല്‍കി. തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയപ്പോള്‍ കോഹ്ലിയെ വില്ല്യംസ് പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ചുണ്ടില്‍ ചൂണ്ടു വിരല്‍ വെച്ച്‌ പന്ത് കൊണ്ടാണ് മറുപടിയെന്ന് ആംഗ്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

2017: Kesrick Williams gives a send off to Virat Kohli with a ‘tick in the notebook’ celebration

2019: Kohli smacks Williams all round the park & did the same

8th Dec 2019 : Kesrick Williams silences the crowd😘❤❤ pic.twitter.com/MnCVOd9oRT

