ഡൽഹിയിൽ വീണ്ടും തീപിടിത്തം

ന്യൂ ഡൽഹി : വീണ്ടും തീപിടിത്തം. ഡൽഹിയിൽ കി​രാ​രി​യി​ലെ ത​ടി​യു​ല്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലാ​ണ് തീ​പിടിത്തമുണ്ടായതെന്നു വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ ആണ് സംഭവം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. എ​ട്ട് അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന​സേ​നാ യൂ​ണി​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി തീ​യ​ണ​യ്ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് റിപ്പോർട്ട്. ​ഇതു​വ​രെ ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം. തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന് പിന്നിലെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല.

Delhi: Fire breaks out in furniture market in Kirari, eight fire tenders rushed to the spot

— ANI (@ANI) December 10, 2019