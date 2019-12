ബം​ഗ​ളൂ​രു: ച​രി​ത്ര നേ​ട്ടം സ്വന്തമാക്കാൻ പി​എ​സ്എ​ല്‍​വി​യു​ടെ അ​ന്പ​താം വി​ക്ഷേ​പ​ണത്തിനൊരുങ്ങി ഐ​എ​സ്ആ​ർ​ഒ. അ​മ്പ​താമത്തെ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഭൗ​മ നി​രീ​ക്ഷ​ണ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​മാ​യ റി​സാ​റ്റ് -2 ബി​ആ​ർ 1 ബ​ഹി​രാ​കാ​ശത്തെത്തിക്കും. ഇ​ന്നു വൈ​കുന്നേരം 3.28ന് ​ശ്രീ​ഹ​രി​ക്കോ​ട്ട​യി​ലെ സ​തീ​ഷ് ധ​വാ​ൻ സ്പേ​സ് സെ​ന്‍റ​റി​ൽ​ നിന്നും പി​എ​സ്എ​ൽ​വി​യു​ടെ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച പ​തി​പ്പാ​യ ക്യു ​എ​ൽ റോ​ക്ക​റ്റു​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​യിരിക്കും വിക്ഷേപണം.

The countdown for the launch of #PSLVC48/#RISAT2BR1 mission commenced today at 1640 Hrs (IST) from Satish Dhawan Space Centre (SDSC) SHAR, Sriharikota.#ISRO pic.twitter.com/fJYmCFRpJc

— ISRO (@isro) December 10, 2019