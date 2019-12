ന്യൂ ഡൽഹി : പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ബില്‍ രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായാണ് ബില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്.

The #CitizenshipAmendmentBill2019 tabled in Rajya Sabha by Home Minister Amit Shah pic.twitter.com/1G0j1dEUtF

