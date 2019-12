പൂനെ : പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ രണ്ടാനച്ഛന്‍ പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം കഴുത്തുഞെരിച്ച്‌ കൊലപ്പെടുത്തി. പൂനെയിലെ പിംപ്രി ചിന്ദ്‌വാഡ് ഏരിയയിൽ 15കാരിയാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് സംഭവം. മരിച്ച കുട്ടിയുടെ സഹോദരി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോള്‍ വീട് പൂട്ടിയനിലയിലായിരുന്നു. വാതില്‍ തകര്‍ത്ത് അകത്തുകയറിയപ്പോഴാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

A 15 year old girl allegedly sexually assaulted and killed by her step father in Bhosari area of Pune. Police have registered a case against accused under different sections including under POCSO. Accused yet to be arrested. #Maharashtra

— ANI (@ANI) December 13, 2019