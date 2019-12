ന്യൂ ഡൽഹി : ബിജെപിക്കെതിരെയും കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെയും രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവും വയനാട് എംപിയുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി. റേപ് ഇൻ ഇന്ത്യ’ പരാമർശം ബിജെപി വിവാദമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ മാപ്പ് പറയില്ല. പൗരത്വ നിയമഭേദഗതി ബില്ലനെതിരെ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധതിരിക്കാനാണ് തന്‍റെ പ്രസ്താവനയെ വിവാദമാക്കിയതെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രേ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ ഇ​രു​സ​ഭ​ക​ളി​ലും ബി​ജെ​പി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ​ൻ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലെ പ്രശനങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തകർത്തതിനും ഡൽഹിയെ ‘റേപ് കാപിറ്റൽ എന്ന് വിളിച്ചതിനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മാപ്പ് പറയണമെന്നും രാഹുൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Modi should apologise.

1. For burning the North East.

2. For destroying India’s economy.

3. For this speech, a clip of which I'm attaching. pic.twitter.com/KgPU8dpmrE

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 13, 2019