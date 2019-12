ന്യൂ ഡൽഹി : പൊ​തു​മു​ത​ൽ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ധാ​ര​ണ ജീ​വി​ത​ത്തെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​തും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ധാ​ർ​മി​ക​ത​യ്ക്കു ചേ​ർ​ന്ന​തല്ലെന്നു പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. പൗ​ര​ത്വ ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ അ​ക്ര​മാ​സ​ക്ത​മാ​കുന്നതിനെതിരെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ അക്രമങ്ങള്‍ നിര്‍ഭാഗ്യകരമാണ്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​നി​വാ​ര്യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് സം​വാ​ദ​വും ച​ർ​ച്ച​യും വി​യോ​ജി​പ്പും. എന്നാല്‍ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. അത് ഇന്ത്യന്‍ മൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് എതിരാണ്. സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാർ സമൂഹത്തെ വിഭജിക്കാനും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കാനുമാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അത് അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

Violent protests on the Citizenship Amendment Act are unfortunate and deeply distressing.

Debate, discussion and dissent are essential parts of democracy but, never has damage to public property and disturbance of normal life been a part of our ethos.

— Narendra Modi (@narendramodi) December 16, 2019