കർണാടകയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ബെംഗളൂരു : കർണാടകയിൽ നിരോധനാജ്ഞ . പൗരത്വ ബില്ലിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നും, സംഘർഷ സാധ്യതയെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണത്തിൻറെ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്നും ശനിയാഴ്ച്ച വരെയാണ് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മുൻകരുതൽ നടപടി മാത്രമാണ് നിരോധനജ്ഞയെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ബസവരാജ്‌ ബൊമ്മയ് പറഞ്ഞു.

DCP Kalaburagi, #Karnataka: Section 144 is imposed in the city from tomorrow morning till 21st December late night.

A 'bandh' has been called by consortium of Left wing & Muslim organisation tomorrow in Kalaburagi.

— ANI (@ANI) December 18, 2019