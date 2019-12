പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം : പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം തിരിച്ച് നൽകാനൊരുങ്ങി ഉറുദു സാഹിത്യകാരൻ

ന്യൂഡൽഹി : പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം തിരിച്ച് നൽകാനൊരുങ്ങി ഉറുദു സാഹിത്യകാരൻ മുജ്തബ ഹുസ്സൈൻ. പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനം. പുരസ്കാരം തിരിച്ചുകൊടുക്കുകയാണെന്ന് അറിയിച്ച് കേന്ദ്രത്തിന് ഉടന്‍ കത്തയയ്ക്കും. രാജ്യത്തെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പുരസ്കാരം കയ്യിൽ വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും രാജ്യത്തെ ജാധിപത്യം തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും മുജ്‌തബ ഹുസ്സൈൻ പറഞ്ഞു.

Urdu author Mujtaba Hussain to return Padma Shri Award, says, "Our democracy is being shattered. There is no system prevailing now, someone is being administered oath at 7am in the morning, govts are being made during the night, there is an atmosphere of fear in the country". pic.twitter.com/6T3HtevNv1

