എട്ട് വര്‍ഷം മുൻപ് തങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ മകളുടെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ കണ്ണ് നനയിക്കുന്ന കുറിപ്പുമായി ഗായിക കെ എസ് ചിത്ര. മകള്‍ നന്ദനയുടെ ചിത്രം പങ്കുവച്ചാണ് ചിത്ര പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നത്.ഇന്ന് നിന്റെ പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുമ്പോള്‍ മധുരവും മനോഹരവുമായ എല്ലാ ഓര്‍മ്മകളും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുകയാണ്. ഞങ്ങള്‍ നിന്നെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നു. അത്രയധികം സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നന്ദനയ്ക്ക് അങ്ങ് സ്വര്‍ഗത്തില്‍ മനോഹരമായ ഒരു ജന്മദിനം ആശംസിക്കുന്നുവെന്ന് ചിത്ര ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. 2011ല്‍ ദുബായിലെ നീന്തല്‍ക്കുളത്തില്‍ വീണാണ് നന്ദന മരണപ്പെട്ടത്.

Read also: മകള്‍ക്ക് രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രായം ആയിട്ടില്ല; വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കരുതെന്ന് ഗാംഗുലി

Today all the sweet and wonderful memories are flashing in our mind as we celebrate your birthday. We love and miss you so much. May you have a wonderful BIRTHDAY in heaven our dearest NANDANA. pic.twitter.com/mmNA1UkE4K

— K S Chithra (@KSChithra) December 18, 2019