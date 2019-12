ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി: പൗ​ര​ത്വ നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി​യെ എ​തി​ര്‍​ത്ത് രാ​ജ്യ​ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തു പ്ര​തി​ഷേ​ധം ന​ട​ക്കുമ്പോ​ള്‍ ഡ​ല്‍​ഹി ജ​ന്ദ​ര്‍ മ​ന്ത​റി​ല്‍ പോ​ലീ​സു​കാ​ര​നു നേ​രെ റോ​സാ​പ്പൂ​വ് നീ​ട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത്. എ​ന്‍റെ അ​ച്ഛ​ന്‍ ക​രു​തു​ന്ന​ത് ഞാ​ന്‍ ഇ​വി​ടെ ച​രി​ത്രം പ​ഠി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ്. എ​ന്നാ​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് അ​റി​യി​ല്ല​ല്ലോ ഞാ​ന്‍ ച​രി​ത്രം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന തി​ര​ക്കി​ലാ​ണെ​ന്ന്. പെൺകുട്ടിയുടെ മറ്റൊരു കൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോ​സ്റ്റ​റി​ല്‍ എ​ഴു​തി​യി​രു​ന്ന വാ​ച​ക​മാ​ണി​ത്. ഈ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചാവിഷയമാകുന്നത്.

ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ നി​ര​വ​ധി വി​ദ്യാ​ര്‍​ഥി​ക​ളാ​ണ് സ​മ​ര​ത്തി​നി​ടെ പൂ​ക്ക​ള്‍ കൈ​യി​ലേ​ന്തി മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ച്ച​ത്. പാ​ട്ട് പാ​ടി​യും നൃ​ത്തം ചെ​യ്തും സ​ര്‍​ക്കാ​രി​നെ​തി​രേ ആ​സാ​ദി മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം മു​ഴ​ക്കി​യു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ്, പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ന്‍ നി​ന്ന പോ​ലീ​സു​കാ​ര്‍​ക്ക് സ​മ​ര​ക്കാ​ര്‍ റോ​സാ പു​ഷ്പ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍​കു​ന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

pic of the day!

a protestor gifting flower to a delhi policeman after being beaten brutally by police the previous day. this is the real India🇮🇳#CAA_NRC #CAAProtest #Delhi #DelhiPolice pic.twitter.com/8aWTWELayQ

— Pardeep Nain (@pnain19) December 19, 2019