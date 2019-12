പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ വേറിട്ട പ്രതിഷേധം; കാക്കാചീച്ചി, ചീ ചീയുമായി മമത, ട്രോളുമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ

കൊല്‍ക്കത്ത: പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പുതിയ മുദ്രാവാക്യവുമായി ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി. ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ പരിഹസിച്ച്‌ ‘കാക്കാചീച്ചി’ എന്ന് മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയാണ് മമതാ ബാനർജി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിരവധി പേരാണ് വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. പരിഹാസ രൂപേണയും പ്രതിഷേധവുമായി നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. ഇതിനിടെ പൗരത്വ നിയമഭേദഗതിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്ന ബംഗാളില്‍ മമത ബാനര്‍ജിക്ക് ശക്തമായ മറുപടി നല്‍കാനൊരുകയാണ് ബി.ജെ.പി. നരേന്ദ്ര മോദി ഗവണ്‍മെന്റിനെ അഭിനന്ദിച്ച്‌ തിങ്കളാഴ്ച കൂറ്റന്‍ മാര്‍ച്ച്‌ നടത്തുമെന്ന് ബി.ജെ.പി വര്‍ക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.പി. നദ്ദ അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ ബി.ജെ.പി. മാര്‍ച്ചിന് മറുപടിയായി ചൊവ്വാഴ്ച തന്നെ കൂറ്റന്‍ റാലി നടത്തുമെന്ന് മമതയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Read also: പൗരത്വ ബിൽ: നിയമത്തിന് പിന്തുണയുമായി ആയിരത്തിലധികം അക്കാദമിക വിദഗ്ധന്‍മാരും ഗവേഷകരും

I’m just leaving this here, in case anyone needs to laugh uncontrollably. 🤣#CaaCaaChhiChhi pic.twitter.com/u7Yr9FRrRK

— Rituparna Chatterjee (@MasalaBai) December 21, 2019