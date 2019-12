അറ്റ്ലാന്റ: ആഡംബര കപ്പലുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് ആറുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. മെക്‌സികോയിലെ കൊസുമെല്‍ തുറമുഖത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ കാര്‍ണിവല്‍ ക്രൂയിസ് ലൈനിന്റെ കപ്പലുകളായ കാർണിവൽ ​ഗ്ലോറിയും കാർണിവൽ ലെജൻ‌ഡുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. ഇതിൽ കാര്‍ണിവല്‍ ഗ്ലോറിയിലുണ്ടായിരുന്നവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഈ കപ്പലിന്റെ ഡെക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗം തകര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

Also read : ഭാര്യയുടെ മൃതദേഹം കട്ടിലില്‍…. നായയെ തലയ്ക്കടിച്ചു കൊന്നു, ഭര്‍ത്താവ് ജീവനൊടുക്കി

നിസാരമായി പരിക്കേറ്റ യാത്രക്കാരെ കാർണിവൽ ​ഗ്ലോറി മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രണ്ട് കപ്പലുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ അലിഷന്‍ കാരണമാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്നും നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന കപ്പല്‍ മറ്റൊരു കപ്പലില്‍ വന്നിടിക്കുന്ന പ്രതിഭാസത്തിന് സാങ്കേതികമായി അലിഷന്‍ (allision) എന്നാണ് പറയുന്നതെന്നും കമ്പനി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കപ്പലിനുണ്ടായ നാശനഷ്ടമെന്ന് വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമേ പറയാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളുവെന്ന് കാര്‍ണിവല്‍ ക്രൂയിസ് ലൈന്‍ വക്താവ് അറിയിച്ചു.

Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L

— Matthew Bruin (@BruinMatthew) December 20, 2019