ഐഎസ്എൽ പോരാട്ടം : ഗോവ ഇന്നിറങ്ങും , ലക്ഷ്യം ഒന്നാം സ്ഥാനം

പനാജി : ഐഎസ്എല്ലിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നാം സ്ഥാനം വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഗോവ എഫ് സി ഇന്നിറങ്ങും. വൈകിട്ട് 07:30തിന് ഫറ്റോർഡ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ഒഡീഷയാണ് എതിരാളി.

The Gaurs, just a point off the 🔝 of the table, face @OdishaFC, who are fresh from a 10-day break!

Which team will triumph in #FCGOFC?

#HeroISL #LetsFootball pic.twitter.com/FDPjiWH8Ff

— Indian Super League (@IndSuperLeague) December 22, 2019