‘വിമാനം’ പാലത്തിനടിയിൽ കുടുങ്ങി; ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലാകുന്നു

ദുര്‍ഗാപൂർ: വിമാനവുമായി പോയ ട്രക്ക് പാലത്തിനടിയില്‍ കുടുങ്ങി. ബംഗാളിലെ ദുര്‍ഗാപൂരിലാണ് സംഭവം. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ദേശീയപാത രണ്ടിലാണ് വിമാനം കുടുങ്ങിയത്.കാലപഴക്കം കാരണം ഉപേക്ഷിച്ച വിമാനമാണ് ട്രക്കിലുണ്ടായിരുന്നത്. 2007ല്‍ കമ്മീഷന്‍ ചെയ്ത വിമാനം കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ് സര്‍വീസ് അവസാനിപ്പിച്ച് പൊളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. നഗരത്തില്‍ വന്‍ഗതാഗത കുരുക്കിനിടയാക്കിയ ട്രക്കും വിമാനവും മണിക്കൂറുകള്‍ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് നീക്കിയത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.

Read also: പൊതുയിടം എന്റേതും’;നിർഭയ ദിനത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ രാത്രി നടത്തം

West Bengal: A truck carrying an abandoned India Post aircraft has got stuck under a bridge in Durgapur. More details awaited. pic.twitter.com/jGXkOuTqHs

— ANI (@ANI) December 24, 2019