അമരാവതി : ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ വൻ തീപിടിത്തം. കിഴക്കൻ ഗോദാവരി ജില്ലയിലെ പീരരാമചന്ദ്രപുരം ഗ്രാമത്തിലുള്ള ശ്രീചക്ര ഓയിൽ മില്ലിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. വാർത്ത ഏജൻസി ആയ എഎൻഐ ആണ് സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Andhra Pradesh: Fire breaks out at Srichakra Oil Mill at Peeraramachandrapuram village in East Godavari district. Fire tenders present at the spot. Fire-fighting operation underway. No casualty or injury reported. pic.twitter.com/KnP1WCmJvI

— ANI (@ANI) December 25, 2019