അതിർത്തിയിൽ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിച്ച് സൈനികർ, ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറൽ

മഞ്ഞു മൂടിയ മലനിരകളിൽ ക്രിസ്തുമസ് പാട്ടിന് ചുവട് വെയ്ക്കുന്ന സൈനികരുടെ വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിംഗ്. ക്രിസ്തുമസ് അപ്പൂപ്പനും ഉണ്ട് സൈനികരുടെ ആഘോഷത്തിൽ. ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തന്നെയാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വിട്ടത്. ശ്രീനഗറിലായിരുന്നു പട്ടാളക്കാരുടെ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം. സമാധാനത്തിന്‍റെയും സന്തോഷത്തിന്‍റെയും ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കുന്ന സൈനികരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി നിമിഷങ്ങൾക്കകം വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു.

#WATCH Jawans celebrate Christmas on the Line of Control in Kashmir. (Source – Indian Army) pic.twitter.com/3Msg6s82iO

— ANI (@ANI) December 25, 2019