ന്യൂ ഡൽഹിയിൽ വീണ്ടും തീപിടിത്തം

ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി: വീണ്ടും തീപിടിത്തം. ഡ​ല്‍​ഹി​യി​ലെ കൃ​ഷ്ണ​ന​ഗ​റി​ല്‍ ബ​ഹു​നി​ല കെ​ട്ടി​ട​ത്തിനാണ് തീപിടിച്ചത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ല​ര്‍​ച്ചെ 2.10ഓ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. വാർത്ത ഏജൻസി ആയ എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​ന സ്ഥലത്തെത്തി കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ല്‍ കു​ടു​ങ്ങി​യ നാ​ല്പ​തോ​ളം ആ​ളു​ക​ളെ രേഖപ്പെടുത്തി. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍ ആളപായമോ പരിക്കുകളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല. തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​നു പിന്നിലെ കാരണം വ്യക്തമല്ല.

Delhi: Fire broke out in a building in Krishna Nagar at around 2.10 am today. 40 persons have been rescued by Delhi Fire Service (DFS).

