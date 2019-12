ഹിന്ദുവായതിനാല്‍ സഹതാരങ്ങള്‍ കനേരിയയോട് വിവേചനപരമായി പെരുമാറിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഷുഹൈബ് അക്തര്‍

ലാഹോര്‍: ഹിന്ദുവായതിനാല്‍ സഹതാരങ്ങള്‍ ഡാനിഷ് കനേരിയയോട് വിവേചനപരമായി പെരുമാറിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുന്‍ താരം ഷുഹൈബ് അക്തര്‍. ഹിന്ദു മത വിശ്വാസിയായ പാക് ടീം അംഗത്തോട് സഹതാരങ്ങള്‍ വിവേചനപരമായി പെരുമാറി. ഒപ്പമിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ പോലും തയ്യാറായില്ലെന്നും അക്തര്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.

ഹിന്ദുവായതിനാല്‍ സഹതാരങ്ങള്‍ കനേരിയയോട് വിവേചനപരമായി പെരുമാറിയെന്നും തനിക്ക് നേരിട്ട ദുരനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് അക്തര്‍ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് കനേരിയയും വ്യക്തമാക്കി. ഒരു ഹിന്ദു ആയതിനാല്‍ തന്നോട് സംസാരിക്കാന്‍ പോലും സഹകളിക്കാര്‍ തയ്യാറായില്ല. ഗെയിം ഓണ്‍ ഹായ്’ എന്ന ക്രിക്കറ്റ് ഷോയിലാണ് പാക് ടീമില്‍ രണ്ടാമതായി എത്തിയ ഹിന്ദു മതവിശ്വാസിയായ ഡാനിഷ് കനേരിയയ്ക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവത്തെ കുറിച്ച് താരം തുറന്നു പറഞ്ഞത്. അക്തറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തില്‍ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ചര്‍ച്ചയായി മാറി കഴിഞ്ഞു.

Pak cricketer Danish Kaneria to ANI on Shoaib Akhtar's allegations that Pak players had problems eating with Kaneria as he's a Hindu:He told the truth. I'll reveal names of players who didn't like to talk to me as I was a Hindu. Didn't have courage to speak on it, but now I will. pic.twitter.com/HmeSUhtbUk

