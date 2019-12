ന്യൂഡല്‍ഹി: റെയില്‍വേയുടെ 166 വര്‍ഷത്തെ ചരിത്രത്തിനിടെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയുള്ള സാമ്പത്തിക വർഷമായിരുന്നു 2019 എന്ന് കേന്ദ്ര റെയില്‍വേ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു അപകടമരണം പോലും ഈ വർഷം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

രാജ്യമൊട്ടാകെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നേട്ടമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസം ട്രാക്കുകളുടെ ആധുനികവത്കരണം, കോണ്‍ക്രീറ്റ് സ്ലീപ്പറുകള്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍ തുടങ്ങിയവ പൂര്‍ണമായും നടപ്പാക്കിയെന്ന് റെയില്‍ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

കേടായ റെയിലുകള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിന് അള്‍ട്രാസോണിക് സംവിധാനം നടപ്പാക്കിയതും ഗുണകരമായെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. റെയില്‍വേ ട്രാക്കുകളുടെ സുരക്ഷ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതും ട്രെയിനുകളുടെ പാളം തെറ്റുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

