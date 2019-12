ന്യൂഡല്‍ഹി: ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള ദാദാ സാഹിബ് ഫാല്‍ക്കെ പുരസ്‌കാരം ബോളിവുഡ് നടന്‍ അമിതാഭ് ബച്ചന് സമ്മാനിച്ചു. സ്വര്‍ണ താമരയും പത്തുലക്ഷം രൂപയും അടങ്ങുന്ന പുരസ്‌കാരം രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദാണ് സമ്മാനിച്ചത്. നാലുതവണ ദേശീയപുരസ്‌കാരം ബച്ചന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്മശ്രീയും പദ്മഭൂഷണും പദ്മവിഭൂഷണും ഫ്രഞ്ച് പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ലീജിയണ്‍ ഓഫ് ഓണറും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1969-ല്‍ ‘സാത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി’യില്‍ വേഷമിട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ സിനിമാ അരങ്ങേറ്റം.

Read also: ബിഎസ്എൻഎല്ലിനും, എംടിഎൻഎല്ലിനും 69000 കോടിയുടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ തയ്യാറെടുക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്

LIVE NOW –#AmitabhBachchan receives #DadasahebPhalkeAward from President Ram Nath Kovind on @DDNational & Live-Stream on https://t.co/BUdG8Xw3AE pic.twitter.com/rbT5ycjRZz

— Doordarshan National (@DDNational) December 29, 2019