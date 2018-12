മുംബൈ: ഫോണിന്റെ തകരാറു തീര്‍ക്കാന്‍ ആരാധകരോട് സഹായമഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് ബോളിവുഡിന്റെ സൂപ്പര്‍ താരം അമിതാബ് ബച്ചന്‍. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാംസങ് എസ് 9 ന് കേട് സംഭവിച്ചപ്പോഴാണ് ബിഗ് ബി തന്റെ ആരാധകരോട് സഹായമഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് ട്വിറ്റില്‍ എത്തിയത്. ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് തന്റെ സാംസങ് എസ് 9 ന് തകരാറ് സംഭവിച്ചിരുക്കുന്നു എന്നും പരഹരിക്കാന്‍ സഹായിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ബച്ചന്‍ ട്വിറ്റര്‍ പോസ്റ്റിട്ടത്. അതേസമയം ബിഗ് ബിയുടെ പോസ്റ്റ് കണ്ട് ഞെട്ടിയ ആരാധകര്‍ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാന്‍ പല ആശയങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊടുത്തു.

ഫോണിന്റെ സ്‌ക്രീനില്‍ സാംസങ് ലോഗോ മിന്നിമറയുന്നു. മറ്റൊന്നും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ല. ഫോണ്‍ ഓഫ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 1400 ലധികം മറുപടികളാണ് ട്വീറ്റിന് ലഭിച്ചത്.

T 3024 – HELP !! Samsung S9 not functioning .. Samsung logo is on front screen, and is blinking again and again .. nothing else happens .. changed it .. let it be .. tried to close it does not close either ..

HELP … someone please guide me as to what I should de ..

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 12, 2018