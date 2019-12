സി​ഡ്നി: ഓ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യി​ല്‍ കാ​ട്ടു​തീ പ​ട​രു​ന്നു. താ​പ​നി​ല 40 ഡി​ഗ്രി സെ​ല്‍​ഷ്യ​സി​ന് മു​ക​ളി​ലാ​ണ്. കാ​റ്റി​ന്‍റെ ശ​ക്തി കൂ​ടു​ന്ന​തും തീ പടരുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. വി​ക്ടോ​റി​യ​യി​ലെ ഈ​സ്റ്റ് ഗി​പ്പ്സ്‌​ലാ​ന്‍​ഡി​ല്‍ നി​ന്ന് പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തോ​ളം താ​മ​സ​ക്കാ​രോ​ടും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളോ​ടും ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​കാ​ന്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ന്യൂ ​സൗ​ത്ത് വെ​യി​ല്‍​സി​ലും സി​ഡ്നി​യി​ലു​മാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ല്‍ പ്ര​തി​സ​ന്ധി. ഈ​സ്റ്റ് ഗി​പ്പ്സ്‌​ലാ​ന്‍​ഡി​ലെ ബ്രൂ​തെ​ന്‍, ബു​ച്ച​ന്‍, ബോ​നാം​ഗ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​ട്ടു​തീ വ്യാ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പു​തി​യ കാ​ട്ടു​തീ പ​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തും പ്ര​തി​സ​ന്ധി രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കടുത്ത വരൾച്ച മൂലമുണ്ടായ കാ​ട്ടു​തീ പ​ര​മ്പ​ര​യ്ക്ക് ഇ​തു​വ​രെ പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ന്‍ ഓ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യ്ക്കു ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല.

Read also: ന്യൂ ഡൽഹിയിൽ വീണ്ടും തീപിടിത്തം

Everyone in East Gippsland must leave the area today due to the fire danger forecast for tomorrow. Do not travel to this area. It is not possible to provide support and aid to all the visitors currently in the East Gippsland region.

Full info here: https://t.co/IlcPMgnLJ7 pic.twitter.com/XJBwFdGVej

— CFA Updates (@CFA_Updates) December 29, 2019