ന്യൂ ഡൽഹി : ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് റ​വ​ന്യൂ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ന്‍​സ് (ഡി​ആ​ര്‍​ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ര​നും കൈ​ക്കൂ​ലി​ക്കേ​സി​ല്‍ പിടിയിൽ. പ​ഞ്ചാ​ബി​ലെ ലു​ധി​യാ​ന​യി​ല്‍ അ​ഡീ​ഷ​ണ​ല്‍ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ലാ​യ ച​ന്ദ​ര്‍ ശേ​ഖ​റി​നെ​യും ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ര​നെ​യു​മാ​ണ് 25 ല​ക്ഷം രൂ​പ കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങി​യെ​ കേസിൽ സി​ബി​ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

#UPDATE: CBI arrested an Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence in Ludhiana,Punjab&2 private persons including a friend of the public servant in an alleged bribery case of Rs. 25 lakh. Arrested accused will be produced before the Competent Court. https://t.co/PL60zsu0Ef

— ANI (@ANI) January 1, 2020