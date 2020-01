ശ്രീനഗർ : ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഏഴുപേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ജമ്മു കാഷ്‌മീരിലെ രാജൗരി ജില്ലയിൽ ലമ്പേരിയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

Jammu & Kashmir: 7 dead & 15 injured after a bus rolled down a gorge in Lamberi, Rajouri district.

— ANI (@ANI) January 2, 2020