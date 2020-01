യുഡിഎഫ് നേതൃത്വത്തെ ഞെട്ടിച്ച് ലോക കേരളസഭയ്ക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അഭിനന്ദനം

തിരുവനന്തപുരം : യുഡിഎഫ് ബഹിഷ്കരിച്ച ലോക കേരളസഭയെ അഭനന്ദിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. കത്തിലൂടെയാണ് രാഹുൽ തന്‍റെ അഭിനന്ദനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ അറിയിച്ചത്. പ്രവാസികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വേദിയാണ് ലോകകേരളസഭയെന്ന് രാഹുല്‍ കത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 47 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ലോക കേരളസഭയുടെ പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽ 351 പ്രതിനിധികളാണുള്ളത്. 21 ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. 28 രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികളായിരുന്നു ആദ്യ സമ്മേളനത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്.

ലോക കേരളസഭ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ യുഡിഎഫ് പ്രതിനിധികൾ ആരും പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. ആന്തൂരിൽ കൺവൻഷൻ സെന്ററിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിൽ മനംനൊന്തു പ്രവാസി സംരംഭകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തെത്തുടർന്നു ലോക കേരളസഭയിൽ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും യുഡിഎഫ് എംഎൽഎമാരും നേരത്തേ രാജിവച്ചിരുന്നു. ആ അവസരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ യുഡിഎഫ് കേന്ദ്രങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ച് ലോകകേരള സഭയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ രംഗത്തെത്തിയത്. രാഹുലിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വി‍ജയൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

