ന്യൂ ഡൽഹി : ഡൽഹിയിൽ തീപിടിത്തം തുടർക്കഥയാകുന്നു. പിരാ ഗർഹിയിലെ ബാറ്ററി ഫാക്ടറിയിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തില്‍ ഫയർ ഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥനു ദാരുണാന്ത്യം. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനിടെ കെട്ടിടത്തിന് ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ അമിത് ബല്യാണ്‍ ആണ് മരിച്ചത്. കെട്ടിടത്തിന് ഉള്ളിൽ നിന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പുറത്തെടുത്ത് ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. 14 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇതിൽ പതിമൂന്ന് പേരും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് എത്തിയ ഫയർ ഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒരാൾ ഫാക്ടറിയിലെ ജീവനക്കാരനുമാണ്. അമിത് ബല്യാണിന്‍റെ മരണത്തിൽ ലഫ്റ്റനണ്ട് ഗവർണർ അനിൽ ബൈജാലും മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും അനുശോചനമാറിയിച്ചു.

#UPDATE One Delhi Fire Services personnel who was trapped & later rescued, has succumbed to his injuries at a hospital. https://t.co/NlCuSy5bBU

— ANI (@ANI) January 2, 2020