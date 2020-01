ന്യൂ ഡൽഹി : യു​എ​സ് വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ല്‍ ഇ​റാ​ന്‍ ക​മാ​ന്‍​ഡ​ര്‍ ഖാ​സിം സു​ലൈ​മാ​നി ഉ​ള്‍​പ്പ​ടെ എ​ട്ട് പേ​ര്‍ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ത്തിൽ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ഇ​റാ​നും അ​മേ​രി​ക്ക​യും സം​യ​മ​നം പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും നി​ല​നി​ര്‍​ത്താ​ന്‍ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ശ്ര​മി​ക്ക​ണം.സം​ഘ​ര്‍​ഷ​ത്തി​ല്‍ ലോ​കം ജാ​ഗ​രൂ​ക​രാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ​മാ​ധാ​നം ഇ​ന്ത്യ​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്‌ വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്നും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യിലൂടെ അറിയിച്ചു.

Vital that situation doesn't escalate further: India advocates restraint after US airstrike killed top Iranian commander

Read @ANI story | https://t.co/UBRilMCCeg pic.twitter.com/Szg5V6CDz7

— ANI Digital (@ani_digital) January 3, 2020