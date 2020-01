കൊച്ചി : ജീവൻമരണ പോരാട്ടത്തിനായി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഇന്നിറങ്ങും. ഹൈദരാബാദ് എഫ് സിയാണ് എതിരാളി. വൈകിട്ട് 07:30തിന് കൊച്ചിയിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടുക. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ഹൈദരാബാദ് എഫ് സിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാലെ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കു.

It's the battle of the season's bottom-dwellers as @KeralaBlasters play host to @HydFCOfficial in Kochi tonight!

#KBFCHFC #HeroISL #LetsFootball pic.twitter.com/HF5ihTR4qY

