പൂനെ: രണ്ടാം വരവ് വെറുതെയായില്ലെന്ന് തെളിയിച്ച് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ. നേരിട്ട ആദ്യ പന്ത് തന്നെ സഞ്ജു ലോങ് ഓഫിലൂടെ സിക്‌സ് പായിച്ചു. ലക്ഷന്‍ സന്ധാകനെതിരെയായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ സിക്‌സ്. ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോഹ്‍ലിയെപോലും എണീറ്റ് നിന്ന് കയ്യടിപ്പിച്ച സിക്‌സായിരുന്നു അത്. വീഡിയോ കാണാം.

1st ball six 😍 2nd ball out🙃 #virat giving chance to youngsters #SanjuSamson 🔥 #INDvSL pic.twitter.com/z5g1padxtd

Our machaan sanjusamson hit first ball six #Sanjusamson #rajastanroyals #keralacricket pic.twitter.com/MeLVkPegfg

— Kl37itzmenk (@kl37itzmenk) January 10, 2020