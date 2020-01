മുസ്ലീമായതിന്റെ പേരില്‍ ജയ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നും നേരിട്ട ദുരനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിപ്പ്. ഒരു പ്രവാസി മലയാളിക്കാണ് ദുരനുഭവം നേരിട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് ഫേസ്ബുക്കില്‍ എഴുതിയ കുറിപ്പാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.

പോസ്റ്റ് വായിക്കാം

മുസ്ലീം പേരുകാരനാകുക. അതും കേരളത്തിൽ നിന്നുമുള്ളയാൾ. ഇതിലും വലിയ അപരാധം വേറെയില്ല, ജയ്പൂർ ഏർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കണ്ണിൽ!

ഒരു ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് നിന്നും ജയപൂറിലേക്ക് പോയ മലയാളിയായ എന്റെ സുഹൃത്തിന് നാലു ദിവസം മുമ്പു വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്നതും വേദനിപ്പിക്കുന്നതുമായ അനുഭവമുണ്ടായി. എമിഗ്രേഷൻ നടപടികൾക്കു ശേഷം cabin bag പരിശോധിക്കുന്നിടത്ത് വെച്ചു അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യലിനും പാസ്പോർട്ട് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചതിനു ശേഷം ശരീര പരിശോധനക്കും വിധേയനായി. ലഗ്ഗേജ് എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴാണ് മുസ്ലിം എന്ന sticker പതിച്ചത് കാണുന്നത്. ജയ്പൂറിൽ ഒരു കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ചെന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതേ flightൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിം നാമധാരികളായ മറ്റു മൂന്നു പേർക്കും ഇതേ അനുഭവമുണ്ടായി. കേരളക്കാർ, അതും മുസ്ലീം നാമങ്ങളുള്ളവർ എന്ന ‘അപരാധ’മാണ് ഇവർ ചെയ്തത്. സങ്കടപ്പെടണോ രോഷം കൊള്ളണോ പ്രതിഷേധിക്കണോ? എന്താണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത്?

This sticker was put on the luggage of my friend at Jaipur airport who flew from one of the Gulf countries 4 days back. He was subjected to frisking and questioning. Their offence was that they were Muslims, that also from Kerala.