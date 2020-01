ചണ്ഡീഗഡ്: നിയന്ത്രണംവിട്ട് പാഞ്ഞുവന്ന കാര്‍ ഒന്നിലധികം വാഹനങ്ങളെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്. ഹരിയാനയിലാണ് സംഭവം. അപകടത്തില്‍ അഞ്ചുപേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. അതിവേഗതയില്‍ നിയന്ത്രണംവിട്ട് കാര്‍ ഒന്നിലധികം വാഹനങ്ങളെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളില്‍. സൈക്കിളില്‍ ഇടിച്ച് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിര്‍ത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാറില്‍ ഇടിച്ചാണ് കാര്‍ നില്‍ക്കുന്നത്. അതിനിടെ ഒരു ബൈക്കും ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം സൈക്കിള്‍ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുമ്പോള്‍, അതിന് അടുത്ത് രണ്ടുപേര്‍ നില്‍ക്കുന്നത് കാണാം. ഇവരെയും കാര്‍ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുണ്ട്. പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

#WATCH Haryana: A speeding car hits a cycle, a motorcycle and a parked car on a road in Yamuna Nagar, 5 people injured. Police have begun investigation. (11.1.20) pic.twitter.com/b52Qz3whNQ

— ANI (@ANI) January 12, 2020