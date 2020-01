ബെംഗളൂരു : ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വാ​ർ​ത്താ പ്ര​ക്ഷേ​പ​ണ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹമായ ജി​സാ​റ്റ്-30 നാളെ വിക്ഷേപിക്കും. ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ കുറൂ സ്‌പേസ് പോര്‍ട്ടില്‍ നിന്നു പുലര്‍ച്ചെ ഇന്ത്യന്‍ സമയം 02.35നാണ് വിക്ഷേപണം. 2020ലെ ഐഎസ്ആര്‍ഒയുടെ ആദ്യ ദൗത്യമാണിത്.

Launch of communication satellite, #GSAT30 onboard Ariane-5 launch vehicle from Kourou launch base in French Guiana is scheduled at 0235 Hrs of January 17, 2020 (IST). Read more at https://t.co/i8319iiG0x pic.twitter.com/dSsYU9shAV

— ISRO (@isro) January 13, 2020