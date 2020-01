കൊൽക്കത്ത : ഐഎസ്എല്ലിൽ ഗോവയെ വീഴ്ത്തി ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ച് പിടിച്ച് എടികെ. എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളിനാണു എടികെയുടെ വിജയം. പ്രീതം കോട്ടാല്‍(47), ജയേഷ് റാണെ(88) എന്നിവരാണ് എടികെയുടെ വിജയ ഗോളുകൾ നേടിയത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനോടേറ്റ തോല്‍വിയുടെ ക്ഷീണം തീർക്കാനും എടികെയ്ക്ക് സാധിച്ചു.

