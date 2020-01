വാഹനാപകടം : പ്രമുഖ നടിക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു

മും​ബൈ: വാഹനാപകടത്തിൽ പ്രമുഖ നടി ഷ​ബാ​ന ആ​സ്മിക്കും, ഡ്രൈവർക്കും പരിക്കേറ്റു. മും​ബൈ- പൂ​നെ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ഹൈ​വേ​യിൽ ഖാൽപ്പൂരിന് സമീപം ഇ​വ​ർ സ​ഞ്ചി​രി​ച്ച കാ​ർ ലോ​റി​യു​മാ​യി കൂ​ട്ടി​യി​ടിക്കുകയായിരുന്നു. ​ഭർ‌​ത്താ​വ് ജാ​വേ​ദ് അ​ക്ത​റും കാ​റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന് പരിക്കുകളില്ലെന്നും സുരക്ഷിതനാണെന്നും വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

Raigad Police: Actor Shabana Azmi&her driver got injured in accident near Kahalpur on Mumbai-Pune Expressway. Javed Akhtar was also present in the car, but he is safe. Their vehicle was hit by a truck while they were travelling from Pune to Mumbai. Injured shifted to MGM Hospital https://t.co/bezuNWvUTa pic.twitter.com/8YWtZoEUSF

