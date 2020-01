മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പിടികൂടിയത് കൂറ്റൻ സ്രാവിനെ, ഭാരം 350 കിലോ : സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി ഈ ചിത്രം

View this post on Instagram

مواطن يصطاد سمكة قرش عملاقة . المواطن عيد أحمد سليمان من الفجيرة، يصطاد سمكة قرش عملاقة، يزيد طولها عن ثلاثة أمتار، ويبلغ وزنها 350 كيلوغراماً | الخليج #برق_الإمارات