ഉറൂബിന്റെ രാച്ചിയമ്മ സിനിമയാകുമ്പോള്‍ അതില്‍ രാച്ചിയമ്മയായ് വേഷം ഇടാന്‍ പോകുന്നത് നടി പാര്‍വതി ആണ്. ഇതിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയരുകയാണ്. കറുത്ത രാച്ചിയമ്മയെ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ വെളുത്ത പാര്‍വതിയെ പെയിന്റ് അടിച്ച് കൊണ്ട് വരേണ്ടെന്നാണ് വിമര്‍ശകര്‍ പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ പാര്‍വതിക്ക് എതിരെ വേറിട്ട ക്യാമ്പൈനുമായ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഡോ.ധന്യ മാധവ്.

ധന്യയുടെ കുറിപ്പ് വായിക്കാം

Rachiyamma is a Dark skinned Woman… ❤️

രാച്ചിയമ്മ കരിങ്കൽ മല പെറ്റെറിഞ്ഞവളെ പോലെ കറുത്തിട്ടാണ്.. കറുത്ത ചായം പൂശിയ വെളുത്ത സ്ത്രീയല്ല എണ്ണക്കറുപ്പുള്ള മിടുക്കി പെണ്ണിനെയാണ് തിരശീലയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് . കറുത്ത ജീവിതങ്ങളെ കട്ടെടുക്കരുത്. കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന കറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം കറുപ്പിന്റെ അവസരങ്ങൾ അർഹതപ്പെട്ട കലാകാരിയിലേക്കു എത്തട്ടെ. dont steal our lives…

മാറ്റിനിർത്തപ്പെട്ടിടങ്ങളോട് കലഹിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കായി തന്നെ ഒഴിച്ചിടുക എന്ന സാമാന്യ മര്യാദ പ്രൊഫഷണലിസം പാർവതിയിൽ Parvathy Thiruvothu നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇനിയും കറുത്ത പെണ്ണുടലുകൾ നിങ്ങളെ address ചെയ്യും ❤️

