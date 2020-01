ഇക്വഡോര്‍: ഫുട്‌ബോള്‍ മത്സരം കാണാനെത്തിയപ്പോൾ കാമുകിയെ ചുംബിച്ച് പുലിവാല് പിടിച്ച് യുവാവ്. ഇക്വഡോറിലെ ഒരു ഫുട്‌ബോള്‍ ലീഗിനിടെ കാമുകിയെ ചുംബിച്ച ഡെയ്‌വി ആന്ദ്രെയ്‌വിനാണ് അബദ്ധം പറ്റിയത്. ബാഴ്‌സലോണ എസ്.സിയും (ഇക്വഡോറിലെ ക്ലബ്ബ്) ഡല്‍ഫിനും തമ്മിലുള്ള മത്സരം കാണാനാണ് ഡെയ്‌വിയും കാമുകിയും എത്തിയത്. ഇതിനിടയില്‍ ഡെയ്‌വി കാമുകിയെ ചുംബിച്ചു. ഇത് ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞുവെന്ന് അറിഞ്ഞ യുവാവ് ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത പോലെ ഇരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് ഒടുവിൽ ഡെയ്‌വിയുടെ ഭാര്യയുടെ അടുത്തെത്തി. ഇതോടെ ഭാര്യ ഡെയ്‌വിയെ ഉപേക്ഷിച്ച്‌ പിണങ്ങിപ്പോയി. പിന്നാലെ മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ച് ഭാര്യയെ താന്‍ വഞ്ചിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡെയ്‌വി ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ ഒരു പോസ്റ്റിട്ടു. ഭാര്യ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാനാവില്ലെന്നും ഭാര്യയെ ഒരുപാട് സ്‌നേഹിക്കുന്നുവെന്നും ഡെയ്‌വി പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും സംഭവം ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.

When you kiss your girlfriend, then realise you’re on tv and your wife could be watching 😳

pic.twitter.com/ifkvJGuwen

— Football Mumble (@football_mumble) January 19, 2020