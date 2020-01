ടാക്സ് വെട്ടിക്കാന്‍ അധ്യാപകരുടെ സാലറി അക്കൗണ്ടില്‍ കൈയിട്ടു വാരി സ്കൂള്‍ മാനേജ്മെന്റ്: അല്‍-അമീന്‍ പബ്ലിക് സ്കൂളില്‍ നടക്കുന്ന വന്‍ തട്ടിപ്പ് തുറന്നുപറഞ്ഞ് അധ്യാപിക

കൊച്ചി•സ്വകാര്യ സ്കൂള്‍ മാനേജ്മെന്റ് അധ്യപകരുടെ ശമ്പള അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് അനധികൃതമായി പണം തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതായി ആരോപണം. കൊച്ചി ഇടപ്പള്ളി അല്‍-അമീന്‍ സ്കൂളില്‍ അധ്യാപികയായിരുന്ന സ്വപ്നലേഖ വി.ബിയാണ് ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

എല്ലാ മാസവും അധ്യാപകരുടെ പക്കല്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ബ്ലാങ്ക് ചെക്കുകള്‍ വാങ്ങും. തുടര്‍ന്ന് സി.ബി.എസ്.സി ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്ന ശമ്പളം അധ്യാപകരുടെ സാലറി അക്കൗണ്ടില്‍ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. എന്നാല്‍ മിനിട്ടുകള്‍ക്കകം 9,000 രൂപയോളം അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുമെന്നും ഇത് നികുതി വെട്ടിക്കനാണെന്നും അധ്യാപിക ആരോപിക്കുന്നു.

I'm a teacher at Al Ameen Public school Edappally, Ernakulam. Every month the management forcefully collects blank cheques from us. Then they credit the CBSE recommended salary to the teacher's account. Within minutes, they debit around 9000 from our accounts and evade the tax.

— Swapna Lekha V B (@swapna_lekha) January 22, 2020