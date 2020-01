ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതെന്ന് കണ്ടെത്തിയ മരുന്നുകൾക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധനം

തിരുവനന്തപുരം : ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും, എറണാകുളം റീജിയണൽ ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും പരിശോധനയിൽ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതെന്ന് കണ്ടെത്തിയ മുരുന്നുകളുടെ വിൽപ്പനയും വിതരണവും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചതായി സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോളർ അറിയിച്ചു. ഈ ബാച്ചുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് കെവശമുളളവർ അവയെല്ലാം വിതരണം ചെയ്തവർക്ക് തിരികെ അയച്ച് പൂർണ വിശദാംശങ്ങൾ അതത് ജില്ലയിലെ ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ ഓഫീസിൽ നൽകണം.

മരുന്നിന്റെ പേര്, ഉത്പാദകർ, ബാച്ച് നം, കാലാവധി എന്നിവ ക്രമത്തിൽ:

OMNIGEL: Cipla Ltd, Khasra No. 138, Raipur Industrial Area, Bhagwanpur, Roorkee, Dist. Haridwar, Uttarakhand-247 667, K-8124, July 2020, Maflab-Spas: Laborate Pharmaceuticals India Ltd, Unit (II) 31, Rajban Road, Nariwala, Paonta Sahib (H.P), JMFT-010, February 2022,Nicorest 5mg, (Nicorandi Tablets BP): losis Remedies, Rajpura Road, Village- Khera Nihla, Tehsil-Nalagarh, Dist. Solan, Himachal Pradesh-174101, India, NR5T-011, June 2020, Calcium and Vitamin D3 Tablets IP: Modern Laboratories 45-47, Sector D-2, Sanwer Road, Indore (M.P), India-452 015, KCT-925, August 2021,Paracetamol Tablets IP 500mg: Nestor Pharmaceuticals Limited, 11, Western Extension Area, Faridabad-121001, India, PTTU-101, February 2020, Dexamethason Injection IP 2ml: Vivek Pharmachem (India) Ltd, NH-8, Chimanpura, Amer Rajasthan 303 102, DXI -18006, January 2020, Aspirin Gastro- Resistant Tab IP 75mg: Unicure India Ltd, Bhagwanpur, Roorkee, Haridwar, ASNT914, August 2021, Paracetamol Tablets IP 500mg: Nestor Pharmaceuticals Limited, 11, Western Extension Area, Faridabad-121001, India, PTTU-185, August 2020,Cefixime Tablets IP 200mg: Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd, Kolkata, 8514015, October 2020,Levozet -M Tablets: Sotac Pharmaceuticals (P) Ltd, Sanand, Ahmedabad, SP19311, April 2021, Zinc Sulphate Dispersible Tablets IP: Maan Pharmaceuticals Ltd., Plot No. 1, GIDC Phase-II, Modhera Road, Mehsana-384 002, Gujarat, ZDT/9005, April 2021, Skinspa Body Lotion: Hiran Agroceuticals Pvt. Ltd, Palamedu Road, Allanganallur, Madurai, Tamilnadu-625 501, SSLHR-19004, February 2021, Paracetamol Tablets IP 500mg: Nestor Pharmaceuticals Limited, 11, Western Extension Area, Faridabad-121001, India, PTTU-181, August 2020, Starpace-650 Paracetamol Dispersible Tablets BP 650mg: Life Vision Healthcare, Plot No.140-141, EPIP, Phase-1, Jharmajri, Baddi, Dist. Solan- 174103, LVT-27633, January 2021, Glimifix-1 Tab Glimipiride Tab IP 1mg): Megasys Biotech Pvt. Ltd, Kinfra Industries Park, Kinfra Park P.O., Koratty, Thrissur- 680309, GL-11902, March 2021, Omeprazole Capsules 20mg: Kerala State Drugs & Pharmaceuticals Ltd, Alappuzha, AC 8098, April 2020, Telmisartan Tablets IP 40mg: Unicure India Ltd, unit II, 46(B), 149B, Bhagwanpur, Roorkee- 247661 (U.K), Telt915, May 2021,Paracetamol Tablets 500mg: Nestor Pharmaceuticals Limited, 11, Western Extension Area, Faridabad-121001, India, PTTU-96, February 2020, Rabimex Tablet (Rabeprazole Sodium Tablets): Sterlife Pharma Pvt. Ltd., 90, R.S.No.3/P1, Vardhamna Industrial Park, NH-27, Bhojpara-360311, India, SLP-18539, January 2021, Eslop Plus (Escitalopram & Clonazepam Tablets):Medzone Pharmaceuticals Pvt. Ltd, N0.6, PIPDIC Main Road, Thirubhuvanai, Puducherry-605 107, HECT-1902, June 2021, LUZTEL-40 (Telmisartan Tablets IP 40mg): MDC Pharmaceuticals (P) Ltd, Unit-II, Sai Road, Baddi- 173205, MTT-0804C, June 2021