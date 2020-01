ലക്നൗ : അസമിനെ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും ഒറ്റപ്പെടുത്തണമെന്ന വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി ഷഹീന്‍ ബാഗ് ഏകോപന സമിതി തലവനും, ജെ എന്‍ യു മുന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി നേതാവുമായ ഷര്‍ജീല്‍ ഇമാം . അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മുസ്ലീം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളോടായിരുന്നു ഇമാമിന്റെ ആഹ്വാനം . പ്രസംഗത്തിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി. ബിജെപി നേതാവ് സമ്പിത് പത്ര പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിൽ, “അസമിനെയും വടക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗത്തെയും ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രക്ഷോഭം നടത്തുക” എന്ന് ഷാർജൽ ഇമാം ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

അഞ്ച് ലക്ഷം പേരെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളുമായി അസമിനെ ശാശ്വതമായി ഛേദിച്ചുകളയാൻ ഇത് സാധ്യമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ട്രെയിന്‍ ഗതാഗതം തടയാം . അവര്‍ക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല . ഇത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്ത്വമാണ് . അസമിനെ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്തുക, അപ്പോള്‍ മാത്രമേ അവര്‍ നമ്മുടെ വാക്കുകള്‍ കേള്‍ക്കൂ സ്ഥിരമായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും മാസങ്ങളെങ്കിലും സാധിക്കും എന്നും ഇമാം പറയുന്നു .

സി‌എ‌എ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധത്തിൽ ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോപണം.മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തില്‍ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈനികര്‍ക്ക് അസമിലൂടെയുള്ള യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും , സാധനങ്ങളും എത്തിക്കാന്‍ കഴിയാതെ സൈനികര്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുമെന്നും ഷര്‍ജീല്‍ ഇമാം പറഞ്ഞു .റെയിൽ‌വേ ട്രാക്കുകളിലും റോഡുകളിലും റക്കസ് സൃഷ്ടിക്കുക, അതുവഴി അവയ്‌ക്ക് (സർക്കാർ) കുറഞ്ഞത് ഒരു മാസമെങ്കിലും എടുക്കും. ആസാമിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അസമിനെയും ഇന്ത്യയെയും വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവർ (സർക്കാർ) ഞങ്ങളെ കേൾക്കൂ.

വളരെ പ്രകോപനപരമായി ആയിരുന്നു ഇയാളുടെ പ്രസംഗം.

അമുസ്‌ലിംകൾ നമ്മോട് സഹതാപം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ നിബന്ധനകളിൽ നമ്മോടൊപ്പം നിൽക്കണമെന്ന് പറയേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവർക്ക് ഞങ്ങളോട് സഹതപിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും ഇയാൾ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊലവിളിയുയര്‍ത്തി അലിഗഡ് വിദ്യാര്‍ത്ഥീ നേതാവ് ഫൈസല്‍ ഹസന്‍ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു . തങ്ങളുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കരുതെന്നും , മുസ്ലീങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാം തന്നെ നശിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നുമായിരുന്നു അലിഗഡ് മുസ്‌ലിം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി മുന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി യൂണിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഫൈസുല്‍ ഹസന്റെ പ്രസ്താവന . വിവാദ വീഡിയോ കാണാം:

दोस्तों शाहीन बाग़ की असलियत देखें:

१)असम को इंडिया से काट कर अलग करना हमारी ज़िम्मेदारी

२)”Chicken Neck” मुसलमानो का है

३)इतना मवाद डालो पटरी पे की इंडिया की फ़ौज Assam जा ना सके

४)सारे ग़ैर मुसलमानो को मुसलमानों के शर्त पर ही आना होगा

If this is not ANTI NATIONAL then what is? pic.twitter.com/kgxl3GLwx1

— Sambit Patra (@sambitswaraj) January 25, 2020