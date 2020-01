പ്രശസ്ത നടിയെ വീടിനുള്ളില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

മുംബൈ: പ്രശസ്ത ഹിന്ദി സീരിയില്‍ നടിയെ വീടിനുളളില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. സേജല്‍ ശര്‍മ്മയെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മുംബൈയിലെ വീടിനുള്ളില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. വീടിനുള്ളില്‍ നിന്ന് ആത്മഹത്യകുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഉദയ്പൂര്‍ സ്വദേശിയായ സേജല്‍ 2017 ല്‍ മുംബൈയില്‍ എത്തിയാണ് അഭിനയത്തിലേക്കെത്തുന്നത്. സേജല്‍ ശര്‍മയുടെ ആദ്യ ഷോയായിരുന്നു സ്റ്റാര്‍ പ്ലസിലെ

ദില്‍ തോ ഹാപ്പി ഹായ് ജി. പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിലും നടി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അസ്വാഭാവിക മരണത്തില്‍ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Mumbai: TV actress Sejal Sharma allegedly committed suicide at her residence yesterday. Her two friends were also present at her residence at the time of incident, a suicide note has been recovered. Case registered as per Accidental Death Report (ADR), investigation underway.

— ANI (@ANI) January 24, 2020