ലക്നൗ : അസമിനെ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും ഒറ്റപ്പെടുത്തണമെന്ന വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി ഷഹീന്‍ ബാഗ് ഏകോപന സമിതി തലവനും, ജെ എന്‍ യു മുന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി നേതാവുമായ ഷര്‍ജീല്‍ ഇമാം . അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മുസ്ലീം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളോടായിരുന്നു ഇമാമിന്റെ ആഹ്വാനം . പ്രസംഗത്തിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി. ഇതോടെ ജെ​എ​ന്‍​യു വി​ദ്യാ​ര്‍​ഥി​ക്കെ​തി​രെ രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹ​ക്കേ​സെ​ടു​ത്തു. ബിജെപി നേതാവ് സമ്പിത് പത്ര പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിൽ, “അസമിനെയും വടക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗത്തെയും ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രക്ഷോഭം നടത്തുക” എന്ന് ഷാർജൽ ഇമാം ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

അഞ്ച് ലക്ഷം പേരെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളുമായി അസമിനെ ശാശ്വതമായി ഛേദിച്ചുകളയാൻ ഇത് സാധ്യമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ട്രെയിന്‍ ഗതാഗതം തടയാം . അവര്‍ക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല . ഇത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്ത്വമാണ് . അസമിനെ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്തുക, അപ്പോള്‍ മാത്രമേ അവര്‍ നമ്മുടെ വാക്കുകള്‍ കേള്‍ക്കൂ സ്ഥിരമായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും മാസങ്ങളെങ്കിലും സാധിക്കും എന്നും ഇമാം പറയുന്നു . കൂടാതെ മത സ്പർദ്ധ വളർത്തുന്നതും പ്രകോപനപരവുമായ പല പ്രസ്താവനകളും ഇയാൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.

പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ഡി​യോ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ല്‍ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ്ര​ച​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഹി​ന്ദു​ക്ക​ള്‍, ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ള്‍, സി​ക്കു​കാ​ര്‍, ബു​ദ്ധ​മ​ത​ക്കാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍​ക്കെ​തി​രെ മു​സ്‌​ലിം​ക​ള്‍ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച​തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ് ഷ​ഹീ​ന്‍ ബാ​ഗ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മെ​ന്ന് ആ​സാം മ​ന്ത്രി ഹി​മാ​ന്ത ബി​ശ്വ ശ​ര്‍​മ ആ​രോ​പി​ച്ചു. പ്ര​ഥ​മ​ദൃ​ഷ്ട്യാ ത​ങ്ങ​ള്‍ സം​തൃ​പ്ത​രാ​ണ്. ഷാ​ര്‍​ജീ​ലി​നെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. കു​റ്റം തെ​ളി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍, അ​ത് മ​റ്റൊ​രു കാ​ര്യ​മാ​ണ്- മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

അ​യ​ല്‍‌​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളും ദ​രി​ദ്ര​രു​മാ​യ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ള്‍, ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ള്‍, സി​ക്കു​കാ​ര്‍, ബു​ദ്ധ​മ​ത​ക്കാ​ര്‍ ഇ​വ​രെ​ല്ലാം മ​തം​മാ​റ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​വ​ര്‍ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​ക്കി​സ്ഥാ​നി​ലെ​യും ഷ​ഹീ​ന്‍ ബാ​ഗി​ലെ​യും മു​സ്‌​ലി​ങ്ങ​ള്‍​ക്കി​ട​യി​ല്‍ സാ​ന്‍​വി​ച്ചു​പോ​ലെ ഇ​വ​ര്‍‌ ക​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഷാ​ര്‍​ജീ​ലും സം​ഘ​വും ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍​ത്തു.കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊലവിളിയുയര്‍ത്തി അലിഗഡ് വിദ്യാര്‍ത്ഥീ നേതാവ് ഫൈസല്‍ ഹസന്‍ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു .

തങ്ങളുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കരുതെന്നും , മുസ്ലീങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാം തന്നെ നശിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നുമായിരുന്നു അലിഗഡ് മുസ്‌ലിം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി മുന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി യൂണിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഫൈസുല്‍ ഹസന്റെ പ്രസ്താവന . വിവാദ വീഡിയോ കാണാം:

