മെ​ല്‍​ബ​ണ്‍: ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിലെ ആവേശപ്പോരിൽ ലോക ഒ​ന്നാം നമ്പർ താരം റാ​ഫേ​ല്‍ ന​ദാ​ലി​നെ വീഴ്ത്തി ഓ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യു​ടെ ഡൊ​മി​നി​ക് തീം സെമിയിൽ കടന്നു. തീപാറുന്ന ക്വ​ര്‍​ട്ട​ര്‍ പോരാട്ടത്തിൽ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ മൂ​ന്ന് സെ​റ്റു​ക​ള്‍​ക്കാ​ണ് ന​ദാ​ലി​നെ തീം തോൽപ്പിച്ചത്.

THIEM's Time To 𝓢𝓱𝓲𝓷𝓮!

After 4 hours and 10 minutes, @ThiemDomi knocks out world No.1 Rafael Nadal, 7-6(3) 7-6(4) 4-6 7-6(6) to advance to the #AusOpen semifinals for the first time.#AO2020 pic.twitter.com/lWuZXBzNmt

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020