ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഗോവയും, പ്ലേ ഓഫ് നിലനിർത്താൻ ഒഡീഷയും ഇന്നിറങ്ങുന്നു

ഭുവനേശ്വേർ : ഐഎഎസ്എല്ലിൽ ഗോവയും, ഒഡീഷയും ഇന്നിറങ്ങുന്നു. വൈകിട്ട് 07:30തിന് കലിംഗ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇരുടീമുകളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുക. എടികെയിൽ നിന്നും ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിക്കുക ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഗോവ ഇന്ന് കളിക്കളത്തിൽ നടത്തുക.

