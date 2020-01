കൊറോണ, ചൈനയിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പെട്ടി മാസ്ക് എത്തിച്ച ശേഷം ഇറങ്ങിയോടുന്ന യുവാവ്, വൈറലാകുന്ന വിഡിയോ കാണാം

വുഹാൻ: പടർന്നു പിടിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് ബാധയിൽ വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ചൈന. എന്നാൽ ട്വിറ്ററിൽ വൈറലാകുന്നത് രസകരമായ ഒരു വിഡിയോയാണ്. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 500 മാസ്ക്കുകൾ എത്തിച്ചു നൽകിയ ശേഷം ഇറങ്ങി ഓടുന്ന യുവാവാണ് പ്രചരിക്കുന്ന സിസടിവി ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. പൊലീസുകാർ യുവാവിന്‍റെ പിന്നാലെ ഓടിയെങ്കിലും കടന്നു കളഞ്ഞു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ യുവാവിനെ കണ്ടെത്തി സല്യൂട്ട് നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു.

The heart-melting moment! A man voluntarily left 500 face masks at a police station in east China's Anhui Province, and ran away quickly. Policemen chased after him and gave him a salute in appreciation. #coronavirus pic.twitter.com/zP7UKJcLnr

— China News 中国新闻网 (@Echinanews) January 28, 2020