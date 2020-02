ശ്രീ​ന​ഗ​ർ: വീ​ണ്ടും പാക് പ്രകോപനം. ജ​മ്മു​കാ​ഷ്മീ​രി​ലെ ത​ങ്ധ​ർ സെ​ക്ട​റി​ലാ​ണ് പാ​ക്കി​സ്ഥാ​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്തു നി​ന്ന് വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ കരാർ ലംഘനമുണ്ടായത്. ആക്രമണത്തിൽ ഒ​രു സാ​ധാ​രണ​ക്കാ​ര​ൻ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ര​ണ്ടു പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേറ്റു. സൈ​ന്യം ശ​ക്ത​മാ​യി തി​രി​ച്ച​ടി​ നൽകി.

Jammu and Kashmir: One civilian killed and another injured in ceasefire violation by Pakistan in Kupwara district, today. The deceased has been identified as Mohammad Saleem.

— ANI (@ANI) February 3, 2020